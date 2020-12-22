Названа дата, когда Болгария начнет получать азербайджанский газ

С 31 декабря 2020 года Болгария начнет получать природный газ из Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Совета министров Болгарии.

"Согласно контракту, подписанному между Булгаргазом и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, с месторождения "Шах Дениз" ("Шах Дениз-2") в Болгарию будет ежегодно поставляться 1 миллиард кубометров природного газа в течение 25 лет", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил сегодня на заседании правительства, что азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию через Грецию.

Министр энергетики Теменужка Петкова отметила важность соглашения с Азербайджаном.

"Это чрезвычайно важный контракт, который связан с реализацией наших приоритетов - диверсификацией поставок природного газа", - сказала Петкова.

До начала октября следующего года Болгария будет получать природный газ через возможный временный пункт доставки "Кулата", который соединяет Трансадриатический трубопровод (TAP) с греческой газотранспортной системой.

"Тем временем мы продолжаем строительство интерконнектора Греция-Болгария. Задержка в его строительстве связана с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.