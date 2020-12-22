Иран готов восстановить гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана

Иран готов восстановить гидроэлектростанции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сказал журналистам после встречи с вице-премьер-министром Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщает Day.Az.

По словам Ардаканиана, в этой сфере готовы сотрудничать многие иранские компании: "Идут обсуждения об эксплуатации гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы".

Иранский министр добавил, что, кроме того, были проведены обсуждения о продлении срока обмена электроэнергией между двумя странами.

Министр энергетики Ирана также отметил, что решено синхронизировать электроснабжение Ирана и России посредством Азербайджана: "Три страны будут совместно сотрудничать в этом направлении".