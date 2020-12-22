Бюджет 2021 г. предусматривает восстановление освобожденных территорий и создание рабочих мест

Проект бюджета на 2021 год, представленный в новом формате, включает новую структуру расходов, как и прогнозировалось.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров, передает Day.Az.

По его словам, как расходы бюджета, так и доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом. Так, доходы прогнозируются на уровне 25,427 миллиарда манатов, что на 5,4% больше, чем в текущем году, а расходы больше на 3,8% и находятся на уровне 28,543 миллиарда манатов.

Экономист отметил, что одна из главных особенностей бюджета следующего года связана с восстановлением и реконструкцией территорий, освобожденных в результате Отечественной войны, создание там инфраструктуры. В то же время в бюджете предусмотрены средства на организацию условий для жизни и труда граждан, которые вернутся на эти земли. Для проведения этой работы проектом предусмотрено выделение 2,2 миллиарда манатов. В структуре расходов бюджета следующего года 63,1% от общих расходов будут направлены на текущие расходы, 29,2% - на капитальные расходы и 7,7% - на обслуживание государственного долга. Социальные расходы прогнозируются на уровне 11,11 миллиарда манатов, что на 5,3% больше, чем в 2020 году. Верхний предел дефицита бюджета ожидается на уровне 3,11 миллиарда манатов, что на 0,6% меньше, чем в этом году, сказал Амиров.

Эксперт считает, что есть различные альтернативные пути для компенсации дефицита бюджета.

"Например, в нынешней ситуации у Азербайджана есть широкие возможности для привлечения внешнего долга. Соотношение внешнего долга к ВВП Азербайджана составляет около 17%, и по этому показателю мы входим в десятку стран с наименьшим объемом внешнего долга. Кроме того, есть возможности реализации программ приватизации, а также можно рассмотреть вопрос о выпуске различных облигаций. Поскольку из-за пандемии доходная часть не на должном уровне, необходимо применять новые подходы к реализации расходной части. Так, отчет по средствам, потраченным бюджетными организациями, должен представляться на основе более прозрачных механизмов. В то же время отдельно должны быть изучены все каналы вывода валюты из страны. Некоторые из этих каналов следует полностью перекрыть, а остальные необходимо максимально сузить", - добавил Эльданиз Амиров.