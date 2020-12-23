Доля ненефтяного сектора в бюджете выросла до 46%

"10 лет назад доля ненефтяного сектора в бюджете составляла всего 26%".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по экономике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на заседании, посвященном пакету бюджета на 2021 год.

Председатель комитета отметил, что сейчас этот показатель вырос до 46%:

"Этот рост произошел и в сфере налоговой прибыли. Все это является результатом реформ, происходящих в экономике Азербайджана. Бюджет на 2021 год будет интересным и новым с точки зрения 3 пилотных направлений. В ходе обсуждения бюджета на 2020 год мы приняли решение о прекращении бюджетного правила. Как известно, освобождены находившиеся под оккупацией наши земли. С 2021 года начнется восстановление этих территорий".