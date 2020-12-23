600 тысячам потерявшим место дохода гражданам выделят около 120 млн. манатов

"Год пандемии был тяжелым, в начале года правительство приняло специальный пакет мер в социальной сфере. В общей сложности это включало 12 социальных мероприятий".

Как сообщает Day.Az, об этом на церемонии вручения 10-го Международного форума "Caspian Energy Investment" и 5-й Международной премии "Caspian Business Award 2020" сказал заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов.

По его словам, с этой целью первоначально было выделено 600 миллионов манатов: "Это был очень масштабный пакет, охватывающий около 48 процентов страны. Однако в настоящее время мы снова находимся в ужесточенном карантинном режиме. 600 тысячам гражданам, потерявших свои места доходов, вновь дополнительно будет выделено около 120 миллионов для выплаты им единовременных пособий".