В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Азербайджане сохраняется экономическая стабильность.

Как сообщает Day.Az, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что, несмотря на трудности 2020 года, удалось укрепить финансовые опоры макроэкономической стабильности в стране.

"Несмотря на спад мировой экономики из-за пандемии, экономика Азербайджана продемонстрировала стабильность благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева в период мирового кризиса",-подчеркнул министр.

Джаббаров отметил, что военное положение, введение карантинного режима также оказали свое влияние на экономику.

По его словам, будут реализованы меры для того, чтобы освобожденные от оккупации земли внесли свой вклад в экономику Азербайджана.