В Азербайджане предотвращен связанный с пандемией кризис - Самир Шарифов
В результате целенаправленных мер правительства Азербайджана кризис, связанный с пандемией коронавируса, предотвращен.
Как сообщает Day.Az, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
Было отмечено, что в государственном бюджете на 2021 год учтены расходы на продолжение мер по борьбе с пандемией, на обеспечение благосостояния народа, а также предусмотрены расходы на восстановление оккупированных территорий.
Шарифов отметил, что бюджет составлен с учетом мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики Азербайджана.
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