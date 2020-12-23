В Азербайджане презентован электронный калькулятор расчета пенсии

Министерство труда и социальной защиты населения презентовало 5 электронных услуг (в том числе пенсионного калькулятора), а также 10 электронных услуг по выдаче справок.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, это электронное назначение пенсии по случаю потери кормильца, электронное назначение пособия по случаю потери кормильца, электронное назначение ежегодного пособия на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии, электронное назначение пособия на усыновленного ребенка, в том числе ребенка в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, и электронная услуга пенсионного калькулятора.

Электронный сервис пенсионного калькулятора является одним из новшеств, которое может заинтересовать граждан. Зарегистрировавшись на интернет-портале e-sosial.az и введя данные своего удостоверения личности, пользователи смогут получить информацию о дате, пенсионном возрасте, пенсионном капитале, размере пенсии через данный электронный сервис.