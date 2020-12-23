https://news.day.az/economy/1300963.html В Азербайджане пенсия увеличится до 370 манатов
В Азербайджане пенсия увеличится до 370 манатов
Усиление социальной защиты населения в Азербайджане всегда было одним из главных приоритетов государственной политики.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az.
Бабаев сообщил, что в следующем году средний размер трудовой пенсии составит 338 манатов, а пенсии по возрасту - 370 манатов. Министр отметил, что эти показатели на 13 процентов выше, чем в этом году.
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