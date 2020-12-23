Азербайджан и Иран построят две ГЭС на реке Араз

Между Ираном и Азербайджаном достигнута окончательная договоренность о строительстве двух гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Араз.

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказал журналистам министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан.

По его словам, потенциал выработки электроэнергии на этих станциях составит 280 мегаватт-часов.

"Вчера были решены финансовые вопросы, связанные со строительством Худаферинского гидроузла. Он регулирует 1,6 миллиарда кубометров воды в год и будет обеспечивать водой территорию в 120 тысяч гектаров", - сказал министр.

Он напомнил, что четыре года назад Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы".