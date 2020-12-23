Какими будут цены на недвижимость в Шуше?

"Переселение наших граждан в Шушу будет осуществляться государством в соответствии с законодательством Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.az, об этом заявил эксперт рынка недвижимости Рамиль Гасымзаде.

По словам эксперта, в связи с высоким туристическим потенциалом Шуши, Кельбаджара и Лачина стоимость недвижимости в этих районах будет выше, чем в других регионах и городах:

"Прежде всего, люди, которые когда-то жили здесь, их дети, должны иметь там права на собственность. Это приоритет".

Кроме того, государство само может на льготных условиях выделить квартиры, частные дома или земельные участки гражданам Азербайджанской Республики, участвовавшим в Отечественной войне, а также детям и членам семей погибших в этих боях наших шехидов. В настоящее время там проводятся оценки, создается необходимая инфраструктура. Этот процесс, вероятно, займет некоторое время. Переселение жителей ожидается летом следующего года.