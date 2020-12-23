Каспийское море может сократиться на треть

Каспийское море - крупнейшее соленое озеро в мире, на берегах которого расположены Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. Пока из-за глобального потепления растет уровень мирового океана, объем воды в Каспийском море резко сокращается из-за повышения температур, сообщают ученые в нидерландском центре биоразнообразия Naturalis.

Как передает Day.Az со ссылкой на plus-one.ru, деятельность человека уже привела к почти полному исчезновению соседнего Аральского моря. В зависимости от размеров парниковых выбросов, к концу века Каспийское море может стать на 34% меньше, уровень воды может упасть на 9-19 метров к 2100 году. Новое исследование показало, что от такого экологического коллапса может пострадать вся береговая линия, в Каспийском море станет гораздо меньше рыбы. Особенно климат-кризис угрожает каспийским тюленям, которые обычно выводят свое потомство в северной части моря, где образуется лед. Озеро отрезано от мирового океана, поэтому тюленям некуда мигрировать от климатический угрозы.

Потери для местного населения будут также колоссальными, считают ученые. "Вся прибрежная зона Каспийского моря может высохнуть, угрожая всем прибрежным ресурсам и всем гаваням", - заявляет Франк Весселинг, один из авторов. Ученые подчеркивают, что прогнозы климатических изменений в Каспийском море пока неточны, компьютерная модель может недооценивать масштаб сокращения осадков в регионе.