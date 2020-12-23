Южный газовый коридор имеет историческое значение

Решение карабахского конфликта является важным этапом в исторической трансформации региона.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал старший научный сотрудник Института Хадсона в США доктор Майкл Доран во время онлайн-мероприятия на тему "Карабахский конфликт и последствия для регионального баланса сил".

"Азербайджан имеет невероятное влияние. Я был в Азербайджане в конце войны, куда приехал через Турцию и видел, как турецкие новостные агентства показывали победу Азербайджана как свою, что не являлось влиянием правительства на людей, а наоборот, влиянием народа на государство", - сказал Доран.

Также Доран отметил важность "Южного газового коридора", подчеркивая, что он является единственным коридором, с помощью которого будут осуществляться прямые поставки газа из Азии в Европу.

"Этот коридор имеет историческое значение", - отметил он.