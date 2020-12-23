Иран и Азербайджан обсудили развитие МСБ в Карабахе

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) предусматривает осуществление соответствующих мер для возвращения бизнеса на освобожденные земли Азербайджана, организации предпринимательской деятельности, формирования сектора малого и среднего предпринимательства на данных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, об этом на встрече с послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

На встрече Орхан Мамедов проинформировал о деятельности МСБ, государственной поддержке МСБ в период пандемии, механизмах поддержки Агентства и инициативах социального предпринимательства.

Также было доведено до внимания, что восстановление территорий, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, является приоритетным направлением государства.

Было отмечено, что в настоящее время предприниматели, желающие построить бизнес на освобожденных территориях, представляют свои бизнес-проекты в МСБ. При поддержке Агентства в Шуше уже начал функционировать первый субъект предпринимательства - хлебопекарное и кондитерское предприятие.

Посол Сеид Аббас Мусави, отметив большой потенциал для расширения сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, в том числе в области поддержки малого и среднего предпринимательства, отметил, что реализация совместных инвестиционных проектов на освобожденных от оккупации приграничных территориях будет полезна МСБ обеих сторон.

На встрече, где состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном в области МСБ и расширении связей в этом направлении, также были обсуждены проекты, которые могут быть реализованы совместно с иностранными инвесторами на освобожденных территориях, расширение торговых связей и создание сотрудничества между МСБ двух стран.