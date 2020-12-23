Иран готов помочь Азербайджану в восстановлении и реконструкции Карабаха

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 22 декабря 2020 года совершила визит в Иран.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, в ходе визита Шахин Мустафаев встретился и провел обсуждения с главой Администрации Президента Ирана Махмудом Ваези, министром энергетики Резой Ардаканианом и министром обороны и поддержки вооруженных сил Амиром Хатеми.

В ходе встреч иранские официальные лица передали свои поздравления по случаю освобождения азербайджанских территорий, остававшихся под оккупацией в течение многих лет. Было отмечено, что иранская сторона готова оказать всестороннюю поддержку работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в областях автомобильного транспорта, энергетики, торгово-экономической, инфраструктурной и военно-технической сферах.

На встрече с главой Администрации Президента Ирана Махмудом Ваези была подчеркнута важность принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ стран. Было выражено удовлетворение официального Тегерана освобождением оккупированных территорий Азербайджана и завершением нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что освобождение азербайджанских земель является важным условием обеспечения мира и стабильности в регионе, а также то, что восстановление контроля над 132-километровым участком азербайджано-иранской границы создает новые возможности и перспективы для более широкого сотрудничества с дружественным и братским Ираном. Также было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал азербайджано-иранскую границу границей дружбы, что было позитивно воспринято и высоко оценено в Иране. Политическая воля глав государств обеих стран вывела масштабы сотрудничества между двумя странами на высочайший уровень.

На встрече, состоявшейся в министерстве энергетики Ирана, обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области электроэнергетики, а также состоялся обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для ускорения реализуемых проектов. Обсуждались вопросы соединения энергосистем Азербайджан-Иран-Россия, торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией. Была подчеркнута важность реализуемых проектов для эффективного использования водно-энергетического потенциала реки Араз. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанциям, в том числе были обсуждены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для скорейшего завершения строительства гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы", а также встречи комиссий и рабочих групп, созданных для реализации проектов, и их результаты. Стороны обменялись мнениями по вопросам возможностей сотрудничества в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана и участия иранских компаний в восстановительных работах. Также был отмечен образцовый характер сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области совместной эксплуатации приграничных рек, достигнута договоренность о праздновании в следующем году на высоком уровне 50-летия совместной эксплуатации Аразской ГЭС и гидроузла на территории Нахчыванской АР.

В ходе встречи в министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Ирана состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Иранская сторона выразила готовность поделиться с азербайджанской стороной своим опытом и возможностями в области обезвреживания мин и взрывчатых веществ на освобожденных территориях.