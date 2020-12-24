Милли Меджлис обсудит сегодня госбюджет на 2021 год
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
Депутаты обсудят пакет госбюджета на 2021 год.
На повестке заседания следующие законопроекты:
- "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (первое чтение);
- "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год" (первое чтение);
- "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год" (первое чтение);
- "О минимальном прожиточном уровне в Азербайджане на 2021 год" (первое чтение);
- "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2021 году (первое чтение);
- о поправке в закон "О бюджетной системе" (первое чтение);
- о поправке в закон "О социальном страховании" (первое чтение);
- о поправке в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение);
- о поправке в закон "О социальных пособиях" (первое чтение);
- О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год;
- О смете расходов Счетной палаты Азербайджана на 2021 год;
- о поправке в закон "О политических партиях" (первое чтение);
- о поправке в закон "Об орденах и медалях Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "15-летие (2005-2020) министерства чрезвычайных дел Азербайджана" (второе чтение).
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