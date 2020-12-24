Стало известно, сколько ГФСЗ потратит на различные выплаты населению

Прогнозируется, что в 2021 году Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) осуществит выплаты в размере 5 004,79 млн. манатов, Это составляет 97,3% расходов Фонда.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год".

Отмечается, что этот показатель больше исполнительного показателя 2019 года на 1 161,65 млн. манатов или на 30,2%, и больше прогнозного показателя на 2020 год - на 360,03 млн. манатов или на 7,8%.

4 880,04 млн. манатов или 94,8% расходов ГФСЗ - 97,5% расходов по выплатам населению будет направлено на выплату трудовых пенсий, что больше исполнительного показателя 2019 года на 1 132,56 млн. манатов или 30,2%, и больше прогнозного показателя на 2020 год - на 336,73 млн. манатов или на 7,4%.