Названа примерная дата выплаты пособия в 190 манатов

Кабинет министров принял решение выплатить единовременное пособие в 190 манатов в связи с введением особого карантинного режима во время пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджанской Республике.

Вопросы, вытекающие из принятого решения, будут решать министерство труда и социальной защиты и министерство финансов.

В сети активно обсуждают, когда начнется выплата пособия в 190 манатов. Как передает Day.Az, для этого baku.ws обратился в Государственную службу занятости при министерстве труда и социальной защиты.

Пресс-секретарь ведомства Асмар Наджмеддингызы сообщила, что работа уже началась и ведется регистрация зарегистрированных лиц:

"После детальных проверок список будет составлен полностью. Затем список будет отправлен в банки для перевода средств на карточные счета граждан. Этот процесс планируется завершить в кратчайшие сроки".

Напомним, что ранее официальный представитель министерства сообщил, что проверки будут проведены в течение 2-3 дней после решения Кабинета министров о выдаче 190 манатов. Позже он сказал, что списки будут отправлены в банки. Ожидается, что процесс завершится 27-28 декабря.