Зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к восстановлению освобожденных территорий

2020 год золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. Победа в Отечественной войне является прочной основой для продолжения успехов, достигнутых под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламента, сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Day.Az.

Он отметил, что осуществляются соответствующие меры для восстановления освобожденных территорий, создания условий для проживания людей, которые туда вернутся, обеспечения их занятости.

Джаббаров добавил, что к восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы.