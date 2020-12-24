В бюджете на следующий год на борьбу с пандемией дополнительно выделен 261 млн манатов

"Для продолжения борьбы с пандемией коронавируса в госбюджете на следующий год выделен дополнительно 261 миллион манатов".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что для продолжения социально-экономических мер, поддержки экономической активности выделены средства в размере 161 млн. и 288 млн. манатов соответственно.