В следующем году прогнозируется рост экономики Азербайджана на 1,9%

В 2021 году прогнозируется рост экономики Азербайджана на 1,9 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждений бюджета на 2021 год на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"А согласно прогнозам международных организаций, экономика Азербайджана в следующем году вырастет на два процента", - сказал он.

Джаббаров отметил, что минэкономики настроено оптимистично. "Наш оптимизм связан с возвращением Карабаха и реинтеграцией освобожденных территорий в экономику страны. Развитие этих областей будет вносить большой вклад в развитие нашей экономики".