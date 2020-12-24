Прожиточный минимум в Азербайджане доведут до 212 манатов

В Азербайджане к 2024 году размер прожиточного минимума будет доведен до 212 манатов, в том числе для трудоспособного населения - до 225 манатов, для пенсионеров - до 176 манатов, для детей - до 190 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в "Концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие 3 года", включенных в пакет бюджета на 2021 год.

Отмечается, что в госбюджете на 2021 год прожиточный минимум по стране прогнозируется в размере 196 манатов, в том числе для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов.

В 2022 году прожиточный минимум будет доведен до 201 маната, в том числе для трудоспособного населения - до 213 манатов, для пенсионеров - до 166 манатов, для детей - до 180 манатов.

На 2023 год эти показатели прогнозируются в размере 207, 219, 171 и 185 манатов соответственно.