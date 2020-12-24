BirKart, одна из самых популярных карт рассрочки в стране, подписал соглашение о сотрудничестве со своим первым партнером из освобожденных от оккупации районов - компанией "AzCake". "AzCake" является первым субъектом предпринимательства, начавшим свою деятельность на деоккупированных территориях.

В рамках сотрудничества владельцы BirKart могут совершать покупки в рассрочку на 2 месяца в магазинах "AzCake", который несколько дней назад открыл свой филиал в Шуше. Как только мирному населению будет разрешен въезд в Шушу, желающие смогут воспользоваться возможностью рассрочки.

Также через мобильное приложение BirBank в обмен на 1000 "Сердечек" можно бесплатно пробрести кондитерские изделия от "AzCake". Напомним, что пользователи BirBank, совершая платежи через POS-терминалы, интернет и само приложение, зарабатывают бонусы в виде "Сердечек", которые затем можно обменять на различные подарки и купоны.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах - BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico. BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 7500 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.