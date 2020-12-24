https://news.day.az/economy/1301337.html ОАО "Муганбанк" продолжает радовать малообеспеченные семьи накануне Нового года - ФОТО (R)
ОАО "Муганбанк" продолжает радовать малообеспеченные семьи накануне Нового года - ФОТО (R)
В борьбе с пандемией коронавируса (Covid-19), по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения. К данной программе поддержки присоединилось также ОАО "Муганбанк".
Не забывая о социальном благе населения, накануне Нового года, ОАО "Муганбанк" порадовал 14 малообеспеченных граждан, обеспечив их необходимым оборудованием для учреждения своих микро-бизнесов, что послужило воплотить их мечту в реальность.
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