ОАО "Муганбанк" продолжает радовать малообеспеченные семьи накануне Нового года

В борьбе с пандемией коронавируса (Covid-19), по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения. К данной программе поддержки присоединилось также ОАО "Муганбанк".

Не забывая о социальном благе населения, накануне Нового года, ОАО "Муганбанк" порадовал 14 малообеспеченных граждан, обеспечив их необходимым оборудованием для учреждения своих микро-бизнесов, что послужило воплотить их мечту в реальность.