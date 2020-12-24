В Азербайджане меняется порядок финансирования политических партий

В Азербайджане вносятся изменения в правила финансирования политических партий.

Как сообщает Day.Az, вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в Закон Азербайджанской Республики "О политических партиях", вынесенный на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

Ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на финансирование политических партий. Согласно нынешнему содержанию статьи 17-1, 10 процентов средств, выделенных из государственного бюджета, пропорционально распределяются между политическими партиями, которые получили не менее 3 процентов действительных голосов избирателей, но не представлены в Милли Меджлисе.

Для устранения пробелов в данной сфере предлагается снизить эти средства до пяти процентов. Остальные пять процентов суммы выделяются новым политическим партиям, представленным в парламенте, в связи с партийной принадлежностью депутатов, победивших на повторных и дополнительных выборах.

В предлагаемых поправках отразились механизмы устранения недостатка средств, который может возникнуть в процессе реализации закона, роста и сокращения числа депутатов от политических партий, даты начисления средств в случае представительства новых политических партий в Милли Меджлисе.

Согласно поправкам, если политические партии отказываются от выделенных средств, то они не возвращаются в государственный бюджет, а поровну распределяются между представленными в Милли Меджлисе партиями в конце четвертого квартала.

Поправки были приняты в первом чтении путем голосования.