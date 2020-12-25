ЕБРР стремится играть реальную роль в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) стремится играть реальную роль в секторе возобновляемых источников энергии в Азербайджане, сказали Trend в Банке.

"Мы видим огромный потенциал в секторе возобновляемых источников энергии и стремимся оказать реальное влияние в этой области. Постоянные усилия властей по реформированию энергетического рынка и улучшению бизнес-климата имеют ключевое значение для высвобождения наших собственных средств и мобилизации финансирования из других источников", - сказали в Европейском банке.

В ЕБРР сообщили, что энергетический портфель Банка в Азербайджане составляет 425 миллионов евро, большая часть из которых приходится на долю "Южного газового коридора".

"Что касается стратегии по Азербайджану, ЕБРР утвердил ее в апреле 2019 года, и она будет определять направления нашего сотрудничества со страной до 2024 года. Новая стратегия будет разработана и принята, когда истечет срок действия текущей", - заявили в Банке.

С целью развития сферы возобновляемых источников энергии Азербайджана подписаны исполнительные соглашения с компаниями "Acwa Power" (Саудовская Аравия) и "Masdar" (Объединенные Арабские Эмираты) на реализацию проектов ветровой энергетики мощностью 240 мегаватт и солнечной энергетики мощностью 200 мегаватт.

Как ранее сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, разработаны проекты договоров купли-продажи электроэнергии, а также подключения к электросетям, подписание которых необходимо для начала строительства этих станций за счет инвестиций вышеуказанных компаний: "В настоящее время эти договора находятся на стадии согласования. Планируется, что строительство заводов компаниями начнется после окончательного подписания договоров, после чего они будут введены в эксплуатацию к 2023 году".