Определены даты проведения Каспийского экономического форума в 2021 году

Под председательством Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению II Каспийского экономического форума. Форум пройдет в Москве 11-12 августа 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минэкономразвития России, в заседании оргкомитета приняли участие представители Правительства Российской Федерации, МИД России, Минэнерго России, МВД России, Минтранса России, Минфина России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Правительства г. Москвы, Росмолодежи, Россотрудничества, Роспотребнадзора и других ведомств, а также Фонда Росконгресс.

"Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона. В настоящее время у нас много направлений взаимодействия в таких сферах как промышленная кооперация, транспорт, логистика, энергетика, а также потенциал для совместных проектов в области туризма, зеленого роста и образования" - отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В программу войдут деловые и культурные мероприятия. Что касается деловой повестки, то она будет включать в себя многосторонние и двусторонние форматы диалога представителей стран-участников. В тематику мероприятия войдут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества "каспийской пятерки", взаимодействие в области экологии, энергетики, транспорта, инфраструктуры и гуманитарной сферы. При формировании программы были учтены предложения заинтересованных ведомств. Росмолодежь внесла предложение об организации "площадки" по молодежному предпринимательству и инновационному развитию стран "Каспийской пятерки". Россотрудничество заинтересованно в организации встречи глав городов и муниципальных образований стран пятерки, а ТПП России в проведении на полях форума заседания Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона "Деловой Каспий", в котором примут участие представители деловых кругов России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Работа по подготовке к форуму и его координации проводится под руководством Михаила Бабича, первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации. Следующее заседание оргкомитета запланировано на март 2021 года.

Напомним, решение о проведении Каспийского экономического форума было принято главами пяти прикаспийских государств на Пятом каспийском саммите 12 августа 2018 года в Казахстане. Первый Форум состоялся 11-12 августа 2019 г. в Туркменистане.