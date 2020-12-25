https://news.day.az/economy/1301529.html В Азербайджане со следующего года начнется сборка автомобилей марки ГАЗ
В Азербайджане со следующего года начнется сборка автомобилей марки ГАЗ
С начала следующего года в Азербайджане начнется сборка автомобилей марки ГАЗ.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.
По его словам, завод уже полностью готов и сейчас идет техническая настройка: "С начала следующего года будет дан старт производственному процессу".
Отметим, меморандум о создании завода был подписан между ОАО "Азермаш" и Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) в апреле 2018 года.
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