В Азербайджане со следующего года начнется сборка автомобилей марки ГАЗ

С начала следующего года в Азербайджане начнется сборка автомобилей марки ГАЗ.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

По его словам, завод уже полностью готов и сейчас идет техническая настройка: "С начала следующего года будет дан старт производственному процессу".

Отметим, меморандум о создании завода был подписан между ОАО "Азермаш" и Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) в апреле 2018 года.