Международный Банк Азербайджана впервые в Шуше

Впервые в Шуше создана безналичная форма оплаты посредством эквайринговой сети Азербайджанского банка. Международный Банк Азербайджана установил первый POS-терминал в Шуше. Он находится в филиале магазина AzCake, являющимся первым объектом, открытым после освобождения Шуши. POS-терминал подготовлен для использования к прибытию гражданских лиц в Шушу. Количество объектов в городе постепенно будет увеличиваться, соответственно в каждом из них Банк установит новые POS-терминалы. Также в Шуше планируется установка нескольких банкоматов, а в ближайшие месяцы открытие филиала Международного Банка Азербайджана.

Международный Банк Азербайджана - первый банк, который начал свою деятельность на освобожденных территориях. Первый банкомат был установлен в поселке Гадрут еще в начале декабря.

Филиалы Банка будут открыты на всех освобожденных территориях. Поэтому жители после возвращения на родину и восстановления нормальной жизни в этих регионах уже с первых дней смогут пользоваться продуктами и услугами Международного Банка Азербайджана.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 39 филиалах и 37 отделениях Банка, на сайте https://ibar.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook.