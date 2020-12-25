Какой будет пенсия в 2021 году?

"Среднемесячный размер пенсий в 2019 году составил 263,59 маната, в первом полугодии 2020 года - 297,85 маната".

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, к концу 2020 года этот показатель прогнозируется на уровне 301,1 маната, а в 2021 году - 338,89 маната, а пенсия по возрасту составит 370 манатов.