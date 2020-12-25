Решение по новому проекту SOCAR в Турции будет принято в 2021 году

Окончательное решение о строительстве нового нефтехимического комплекса (проект "Меркурий") SOCAR, который планируется построить в районе Алиага турецкого города Измир, будет принято в 2021 году.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Анар Мамедов, гендиректор НПЗ Star Rafinery, построенного на турецком полуострове Алиага нефтехимическим комплексом Petkim (основная доля принадлежит SOCAR-ред.) и SOCAR.

По его словам, на этот проект, который предусматривал участие компании BP, в текущем году повлияли выход BP из всех нефтехимических проектов и пандемия коронавируса. Тем не менее, технические обсуждения проекта продолжаются, и эти работы ведутся совместно с BP: "Решение по проекту будет принято в следующем году".

Напомним, что SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договор по принципам оценки плана создания совместного предприятия для строительства и управления нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им. Этот проект предусматривает строительство комплекса, который будет производить в год 1,25 млн. тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.