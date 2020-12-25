Получите TamKart бесплатно (R)

Международный Банк Азербайджана, стараясь следовать всем пожеланиям клиента, на этот раз предлагает услугу бесплатного получения TamCart. По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира Банк - запускает кампанию, в рамках которой каждый желающий получит возможность приобрести TamKart Visa Classic и TamKart Mastercard Standard бесплатно, а карты TamKart Mastercard Gold, TamKart VISA Platinum, TamKart VISA Premium со скидкой 50%. Акция продлится до 29 января.

TamKart - это уникальный продукт, сочетающий в себе функции как дебетовой, так и кредитной карты. Она дает возможность клиенту проводить оплату в рассрочку и наличными в банке. У банковской карты TamKart более 800 партнеров. Более подробно ознакомиться со всеми преимуществами TamKart и партнерской сети можно здесь: https://tamkart.az/

На этом привилегии, предлагаемые Банком в рамках данной кампании, не заканчиваются. Клиенты, получившие TamKart и кредит наличными от Международного Банка Азербайджана до 29 января, также станут обладателями 2% скидки от годовой процентной ставки по кредиту. Тем самым смогут получить кредит в Банке на срок до 48 месяцев со ставкой от 18%. При оформлении кредита до 15 000 манатов поручитель не требуется.

Информацию о полезных универсальных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в 39 филиалах и 37 отделениях Банка, на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, или, посетив официальную страницу Банка в Facebook.