В Азербайджане началась выплата единовременного пособия в 190 манатов

В рамках ужесточенного карантинного режима в Азербайджане началась единовременная выплата в размере 190 манатов безработным и потерявшим доход.

Об этом Trend сообщил начальник пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает Day.Az.

По его словам, единовременные выплаты гражданам выплачиваются с 25 декабря. "Банки уже начали выплаты. Около 600 тысяч человек получат 190 манатов. Единовременные выплаты будут выплачены до конца этого месяца".