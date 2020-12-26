https://news.day.az/economy/1301786.html В Азербайджане началась выплата единовременного пособия в 190 манатов
В Азербайджане началась выплата единовременного пособия в 190 манатов
В рамках ужесточенного карантинного режима в Азербайджане началась единовременная выплата в размере 190 манатов безработным и потерявшим доход.
Об этом Trend сообщил начальник пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает Day.Az.
По его словам, единовременные выплаты гражданам выплачиваются с 25 декабря. "Банки уже начали выплаты. Около 600 тысяч человек получат 190 манатов. Единовременные выплаты будут выплачены до конца этого месяца".
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