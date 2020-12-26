https://news.day.az/economy/1301885.html Наблюдательный совет Госнефтефонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год - ФОТО
Наблюдательный совет Госнефтефонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год - ФОТО
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.
Как сообщает Day.Az, в ходе заседания были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год, инвестиционная политика и правила Фонда, а также другие вопросы.
По завершении заседания было принято соответствующее решение о представлении главе государства проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2021 год.
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