Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета инвестиционного холдинга

26 декабря 2020 года под руководством председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова состоялось очередное заседание данного Совета.

Как передает Day.Az, на заседании были обсуждены принципы и подходы к корпоративному управлению портфельными компаниями, переданными в управление азербайджанскому инвестиционному холдингу, модели управления, принципы структуры и деятельности, а также текущие вопросы, касающиеся государственных компаний.

Наблюдательный совет Азербайджанского инвестиционного холдинга принял соответствующие решения по корпоративному управлению портфельными компаниями.