Нахчыван увеличил объём вложений в основной капитал

По итогам 11 месяцев текущего года из всех финансовых источников Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в основной капитал было направлено 948,96 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР, этот показатель демонстрирует рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на один процент.

Согласно данным Госкомстата Нахчыванской АР, 94,8 процента или же 899,5 миллионов манатов из средств, направленных в основной капитал, пришлись на строительно-монтажные работы.

Напомним, что по данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, всего в январе-ноябре 2020 года на развитие социально-экономической сферы страны в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 12,7 миллиардов манатов, что на четыре процента меньше, чем в предыдущем году.