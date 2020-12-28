Наследникам шехидов и раненым военнослужащим выплачено 18 млн манатов

В Азербайджане интенсивно продолжается процесс оплаты ипотечных кредитов военнослужащих, погибших в Отечественной войне, а также военнослужащих, получивших соответствующую группу инвалидности вследствие ранений, сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию азербайджанских страховщиков.

Ипотечные кредиты, предоставленные по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, погашаются страховыми компаниями, функционирующими в сфере страхования жизни.

До сегодняшнего дня полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 235 757 манатов.

Также до сегодняшнего дня наследникам 1053 шехидов и 4119 раненым военнослужащим предоставлены страховые выплаты на сумму 18 109 850 манатов.

В Ассоциации добавили, что этот процесс продолжается под контролем Центрального банка Азербайджана (ЦБА).