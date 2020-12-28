https://news.day.az/economy/1302228.html Принят бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год
Принят бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден бюджет Государственного фонда социальной защиты Азербайджана на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, доходы и расходы бюджета Госфонда предложены в размере 5,15 миллиарда манатов.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
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