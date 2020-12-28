В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 год.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Сообщается, что доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2021 год были предложены в размере 157,77 миллиона манатов.

Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.