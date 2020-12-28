https://news.day.az/economy/1302239.html В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 год
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 год
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Сообщается, что доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2021 год были предложены в размере 157,77 миллиона манатов.
Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
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