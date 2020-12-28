https://news.day.az/economy/1302242.html В Азербайджане утвердили новый размер прожиточного минимума
В Азербайджане утвердили новый размер прожиточного минимума
В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел своё отражение в проекте закона Азербайджана "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Прожиточный минимум на 2021 год прогнозируется в размере 196 манатов по стране, в том числе для трудоспособного населения - 207 манатов, пенсионеров - 162 маната и для детей - 175 манатов, что в среднем на шесть манатов, или 3,1 процента больше по сравнению с текущим годом.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре