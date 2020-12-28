В 10 районах Азербайджана будут созданы сельскохозяйственные кооперативы

С целью упрощения процедур создания сельскохозяйственных производственных кооперативов был подготовлен образцовый устав.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, определены меры по формированию фермерского партнерства и развитию кооперации в сельском хозяйстве.

Так, в Джалилабадском районе планируется создание кооперативов по выращиванию клубники, в Лянкяранском районе - по рисоводствоу и чаеводству, в Хачмазском районе - по выращиванию черешни, в Бардинском и Агджабединском районах - по производству хлопка, в Гёйчайском районе - по производству хурмы, в Загатальском районе - по производству чая, в Астаринском районе - по цитрусовому плодоводству, в Гаджигабульском и Агдашском районах - по производству злаковых растений.