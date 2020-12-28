https://news.day.az/economy/1302248.html В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости
В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости
В Азербайджане увеличивается размер критерия нуждаемости на будущий год.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел своё отражение в проекте закона Азербайджана "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Так, со следующего года по стране планируется увеличение критерия нуждаемости в среднем на 6,3 процента, или со 160 до 170 манатов.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.
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