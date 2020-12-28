https://news.day.az/economy/1302259.html Предложение банков на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана составило около 1 млрд манатов
Предложение банков на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана составило около 1 млрд манатов
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, депозитный аукцион был проведен 28 декабря 2020 года и предложение на нём со стороны банков превысило спрос почти в пять раз, достигнув 915,4 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,76 процента.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Напомним, что к проведению депозитных аукционов Центробанк Азербайджана приступил в июне 2016 года.
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