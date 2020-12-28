Милли Меджлис утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях"

В ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении утверждены поправки в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Day.Az, основная суть поправок заключается в усилении принципов социального страхования при назначении пенсий, совмещении доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц с президентскими пенсиями, продлении льготного периода касательно страхового стажа еще на два года, совершенствовании законодательства за счет углубления реформ в области электронного назначения пенсий.

Новый законопроект предусматривает следующие поправки:

- упразднение статьи 19, поскольку предусмотренные в ней надбавки к страховой части трудовой пенсии ослабляют принципы социального страхования в пенсионной системе, и процесс их финансирования чрезвычайно усложняется. Предлагается отменить доплаты к пенсиям, отраженные в этой статье, и объединить их с пенсиями Президента Азербайджана. Большей части лиц из категорий, указанных в настоящей статье (члены семей шехидов, Национальных героев Азербайджана, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы и другие) уже назначены президентские пенсии, и отмена надбавок к пенсиям и повышение президентских пенсий улучшит социальное обеспечение этих лиц, в то же время это ускорит электронное назначение таких социальных выплат. В настоящее время предусматривается учреждение новых пенсий для лиц, не охваченных президентской стипендией.

Кроме того, лица из указанных категорий будут получать также ежемесячное социальное пособие или трудовую пенсию в случае возникновения законного права на это.

В поправках отражен и вопрос продления льготного периода в сфере страхового стажа еще на два года с целью обеспечения доступности трудовой пенсии для лиц, достигших пенсионного возраста. Так, при назначении пенсии по возрасту лицам, достигшим пенсионного возраста в 2019-2022 годах, начисляется 25-летний страховой стаж до первого января 2006 года, а с 2023 года - с понижением на год для каждого календарного года.

Также будет создана возможность назначить лицу трудовую пенсию в электронной форме вне зависимости от места жительства.