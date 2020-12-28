Саудовская Аравия и Азербайджан готовят проект на сотни миллионов

29 декабря между министерством энергетики Азербайджана и компанией Acwa Power (Саудовская Аравия), а также между компанией и ОАО "Азерэнержи" будут подписаны соглашения по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Напомним, что использование возобновляемых источников энергии было определено главой государства как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Так, в центре внимания находится реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power и Masdar (ОАО) девятого января текущего года.

В целях исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, юстиции, а также Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, Государственной налоговой службы, Центрального банка, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.