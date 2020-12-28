Сухопутный маршрут через Карабах открывает новую эпоху в отношениях Азербайджана и Китая

Акрам Акиф оглу Зейналлы, посол Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике, написал в своей статье о новом безопасном наземном коридоре, который свяжет Восток с Западом. Транзит через Кавказ сократит время перевозки на маршруте с недель и месяцев до нескольких дней, передает Day.Az со ссылкой на chinalogist.ru.

По словам посла, новый маршрут будет проходить из порта Баку на побережье Каспийского моря, а затем через территорию Нагорного Карабаха протянется до Нахчывана, азербайджанского анклава. Оттуда маршрут продолжится в Турцию, а затем, через Средиземное море, - в Европу.

Никогда прежде на Кавказе не было возможности для создания такого коридора, способствующего торговле между Востоком и Западом. Важно отметить, что коридор создаст прямой автомобильный маршрут из Китая в Европу и обратно через Азербайджан и дополнит возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытой в 2017 году.

Открытие БТК сократило время транзита между Китаем и Европой вполовину: с месяца до 15 дней. Новый коридор создаст дополнительные возможности для внешней торговли в рамках инициативы "Один пояс - один путь", которую Азербайджан поддержал одним из первых.

Открытие нового маршрута будет способствовать развитию инфраструктуры и экономики региона. Сегодня заселенность Нагорного Карабаха составляет только около 20% от возможной, а от десятков тысяч домов, которые когда-то там стояли, остались только руины. Необходимо будет провести разминирование территории, построить новые дома и дороги, проложить коммуникации, построить производственные предприятия и офисы, школы и больницы.

Все эти усилия будут подкреплены новой ж/д веткой, которая соединит Баку и восстанавливаемые районы на западе. Чтобы поднять район из руин и обеспечить его долгосрочное процветание, Азербайджану нужны будут партнеры в строительстве и инвестициях. И здесь он с надеждой смотрит в сторону Китая.

Уже сейчас Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая в Кавказском регионе. В 2019 году товарооборот между двумя странами составил около 2,2 миллиарда долларов. Бизнес и инвестиции продолжают расти из года в год, а китайские инвестиции стимулируют экономику региона. Управляемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций активно участвовал в проекте Трансанатолийского газопровода, по которому природный газ доставляется из Баку в Турцию, и проходит в основном параллельно маршруту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Культурные связи двух стран расцвели с открытием Института Конфуция в Азербайджанском университете языков в 2011 году и продолжают углубляться с каждым годом.

Сегодня именно в Пекине Азербайджан строит одно из своих крупнейших посольств.

Развитие территорий в Нагорном Карабахе, открытие новой железной дороги принесет пользу не только двум странам, но и всему миру.