Организация газоснабжения в Азербайджане поручена новой структуре

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление "Об организации снабжения природным газом внутри Азербайджана".

Как сообщили в понедельник Day.Az в Кабинете министров, с первого января 2021 года организация закупки природного газа на внутреннем рынке Азербайджана у производителей, его транспортировки, распределения и продажи внутренним потребителям поручена Государственной контрактной корпорации Азербайджана ОАО "Азерконтракт".