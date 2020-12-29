Россельхознадзор может снять запрет на ввоз томатов для еще ряда компаний из Азербайджана

Россельхознадзор рассматривает возможность отмены ограничений для еще ряда азербайджанских компаний - поставщиков томатов, говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики Гошгаром Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании представленной Агентством по пищевой безопасности информации и данных гарантий, Россельхознадзор разрешил поставки в Россию томатов с 17 азербайджанских предприятий. В настоящее время ведомством рассматривается возможность отмены ограничений в отношении еще ряда компаний, расположенных в районах, где в 2020 году не выявлялись карантинные объекты", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились, что Агентство по пищевой безопасности Азербайджана будет сопровождать каждую партию отправляемых в Россию томатов предварительным электронным уведомлением вместе с протоколами лабораторных испытаний, подтверждающими безопасность продукции. Поставки томатов из Азербайджана будут осуществляться через определенные пункты пропуска под контролем Россельхознадзора во взаимодействии с ФТС России. Партии продукции будут подвергаться исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства. "Кроме того, в ближайшее время будет проведена серия видеоинспекций в режиме реального времени крупных азербайджанских предприятий, занимающихся производством томатов и готовых поставлять продукцию в Россию", - добавили в ведомстве.

"Гошгар Тахмазли поблагодарил Сергея Данкверта за конструктивный подход к решению сложившейся ситуации и отметил, что гарантирует поставки продукции, строго соответствующей всем фитосанитарным требованиям России", - отметили в ведомстве.