В Азербайджане могут создать накопительно-строительный банк

В следующем году Центральный банк Азербайджана рассмотрит вопрос о создании накопительно-строительного банка.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

Отмечается, что расширение ипотечного кредитования посредством рыночных механизмов сыграет важную роль в развитии сфер строительства и недвижимости в стране, и в этом направлении будет рассматриваться вопрос о создании в Азербайджане накопительно-строительного банка.