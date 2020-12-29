https://news.day.az/economy/1302492.html В Азербайджане могут создать накопительно-строительный банк
В Азербайджане могут создать накопительно-строительный банк
В следующем году Центральный банк Азербайджана рассмотрит вопрос о создании накопительно-строительного банка.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.
Отмечается, что расширение ипотечного кредитования посредством рыночных механизмов сыграет важную роль в развитии сфер строительства и недвижимости в стране, и в этом направлении будет рассматриваться вопрос о создании в Азербайджане накопительно-строительного банка.
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