Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.

Как передает Day.Az, после представления бюджета состоялись обсуждения.

Члены правительства прокомментировали вопросы депутатов в первом и втором чтении.

После обсуждений проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на голосование и приняты.