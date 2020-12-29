https://news.day.az/economy/1302528.html Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год
Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год
На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.
Как передает Day.Az, после представления бюджета состоялись обсуждения.
Члены правительства прокомментировали вопросы депутатов в первом и втором чтении.
После обсуждений проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на голосование и приняты.
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